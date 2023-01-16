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Російські війська за добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області

16 січня 2023, 11:21

Російські війська за добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області

Російські війська за добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Фото: Поліція Донецької області Російські війська за добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці за минулу добу задокументували наслідки 28 російських атак території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

Обстріляно із ЗРК «С- 300», РСЗВ «Град», артилерії та мінометів за минулу добу 13 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Бахмут, Лиман, Слов’янськ, Курахове, Соледар, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, села Веселе, Красногорівка, Карлівка, Кліщіївка.

Знищено та пошкоджено окупантами 11 цивільних об'єктів – 6 житлових будинків, об'єкт критичної інфраструктури, цехи заводу, гараж.

«Дві ракети «С-300» ворог спрямував по Краматорському району. Один снаряд влучив у Слов’янськ, інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Друга ракета поцілила в Лиман, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, є поранений», - розповіли правоохоронці.

З «Градів» війська РФ обстріляли Авдіївку та Велику Новосілку, травмувавши громадянських жителів.

Внаслідок артилерійських обстрілів окупантів є постраждалі в Бахмуті та Соледарі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 41 особа, з початку обов'язкової евакуації – понад 35 550 осіб, серед них 5217 – діти, 2019 – люди з інвалідністю.

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