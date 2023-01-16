Головні події в окупації 16 січня

Суспільство



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін знову повернувся до обіцянок зробити ціни на продукти в тимчасово окупованому Донецьку не вищим, ніж у Ростові-на-Дону (РФ).



Росія могла депортувати від 260 до 700 тисяч неповнолітніх громадян України, більшість із них було переміщено разом із законними представниками.



На пункті пропуску біля окупованого Ізварино на Луганщині було помічено автовози, на які були завантажені машини з написом ОБСЄ. Колона рухалася з Росії у бік Луганська.



В ОБСЄ заявили, що ні її представників, ні її автомобілів наразі немає на Донбасі.



Російські пропагандисти вважають, що машини могли просто вкрасти, щоби передати російським військовим на Донбасі.



Російські окупаційні війська закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Бойові дії



Паблік у Telegram, який підтримує дії окупаційних військ Росії на території України, заявив про вбивство громадянина України, який нібито працював коригувальником і через дії якого нібито постраждав один із окупантів.



В угрупуванні «ДНР» повідомили про влучання снарядів у будівлю торговельного центру на проспекті Ілліча, 82, аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату та лікеро-горілчаного заводу. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО. Поранення отримали чотири особи, одна загинула.



Найманцям російської ЧВК «Вагнера» почали роздавати медалі «за взяття Соледара».



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