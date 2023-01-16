На Херсонщині окупанти вбили місцевого жителя

Паблік у Telegram, який підтримує дії окупаційних військ Росії на території України, заявив про вбивство чоловіка на Херсонському напрямку.



У російському паблику DONTSTOPWAR повідомляється про вбивство громадянина України, який нібито працював коригувальником та через дії якого нібито постраждав один із окупантів.



У Telegram пишуть, що чоловіка, ім'я якого не називається, був спійманий окупантами після того, як по позиціям російських військ почався мінометний обстріл з боку Збройних сил України.



Також у Telegram викладено фотографії. На одній з них видно фотографію, номер і серію паспорта чоловіка. Ще одна фотографія — розворот зошита з, ймовірно, описом позицій російських військ. На останній фотографії зображено тіло мертвої людини.



«‎Ліквідований при спробі чинити опір»‎, — сказано в повідомленні російського паблика.

3 січня повідомлялося, що телеграм-канал, що підтримує агресію Росії, опублікував аудіозапис тортур над 51-річним жителем окупованої Голої Пристані Херсонської області і, ймовірно, його дружиною. Звуки тортур та крики батька під час знущань змусили слухати телефоном 25-річного сина чоловіка.