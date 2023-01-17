У Чорному морі РФ тримає 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет «Калібр»

Загроза ракетних ударів територією України залишається актуальною. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



Вона зазначила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться шість ракетоносіїв армії РФ із загальним залпом до 44 калібрів, а вчора, 16 січня, підводний човен РФ відвідав пункт базування, що може свідчити про додаткове переспорядження.



«А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх шести ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що перебування в морі на бойових позиціях, спорядження та така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак», - розповіла Гуменюк.

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