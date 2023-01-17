Окупанти обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

Російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.



Як зазначив Янушевич, це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію.