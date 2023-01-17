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Головні події в окупації 17 січня

17 січня 2023, 23:35

Головні події в окупації 17 січня

Суспільство

«МВС ДНР» заарештувало заступника начальника РВВС Макіївки та ще 7 «народних міліціонерів» за звинуваченням у недбалому ставленні до функціональних обов'язків через удар української армії по ПТУ в Макіївці, де розміщувалися російські військові.

Мешканець Горлівки показав, що зараз є на полицях супермаркетів міста. Він продемонстрував полиці алкогольного відділу супермаркету «Молоко» (працює на захоплених потужностях «Амстора»).

Мобільні оператори на підконтрольних угрупованнях «Л-ДНР» територіях опублікували нові, підвищені тарифи.

Угруповання «ЛНР» передасть вкрадені в ОБСЄ автомобілі російським військовим. Надалі окупанти мають намір використати й інше майно місії.

Права людини

На Херсонщині щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень.

Бойові дії

Готель у Волновасі практично зруйнований внаслідок нічного удару, загинула жінка. «МНС ДНР» стверджує, що на момент влучення снарядів у готелі перебували вісім людей, семеро евакуювалися самостійно.

Під завалами будівель, що обрушилися від обстрілу, в Донецьку і Волновасі знайдено тіла чотирьох загиблих, ще четверо отримали поранення.

Житель селища Благодатне загинув сьогодні під час обстрілу.

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