Головні події в окупації 17 січня

Суспільство



«МВС ДНР» заарештувало заступника начальника РВВС Макіївки та ще 7 «народних міліціонерів» за звинуваченням у недбалому ставленні до функціональних обов'язків через удар української армії по ПТУ в Макіївці, де розміщувалися російські військові.



Мешканець Горлівки показав, що зараз є на полицях супермаркетів міста. Він продемонстрував полиці алкогольного відділу супермаркету «Молоко» (працює на захоплених потужностях «Амстора»).



Мобільні оператори на підконтрольних угрупованнях «Л-ДНР» територіях опублікували нові, підвищені тарифи.



Угруповання «ЛНР» передасть вкрадені в ОБСЄ автомобілі російським військовим. Надалі окупанти мають намір використати й інше майно місії.



Права людини



На Херсонщині щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень.



Бойові дії



Готель у Волновасі практично зруйнований внаслідок нічного удару, загинула жінка. «МНС ДНР» стверджує, що на момент влучення снарядів у готелі перебували вісім людей, семеро евакуювалися самостійно.



Під завалами будівель, що обрушилися від обстрілу, в Донецьку і Волновасі знайдено тіла чотирьох загиблих, ще четверо отримали поранення.



Житель селища Благодатне загинув сьогодні під час обстрілу.



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