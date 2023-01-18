У Броварах упав вертоліт, горів дитсадок: 16 жертв, загинуло керівництво МВС, зокрема Монастирський

Бровари. Фото: «Магнолія ТВ»

У Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт або безпілотник. Про це повідомляють очевидці.



Місцеві жителі кажуть, що чули вибух, після чого в дитсадку почалася пожежа, околиці в диму. У садочку були діти. На місці працюють спецслужби.



У Telegram публікують кадри з місця подій.

Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.



«З'ясовуємо дані про постраждалих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці», — уточнив він.



Прессекретарка київської поліції Ірина Прянішнікова в коментарі «Суспільному» повідомила, що проводиться евакуація. За даними поліції, відомо про п'ятьох постраждалих, також є загиблі.

«Магнолія ТВ» пише, що, попередньо, вертоліт зачепив дитсадок, після чого впав біля багатоповерхівки.



Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба поінформував, що в Броварах поруч із дитсадком і житловим будинком упав вертоліт. У цей час у садочку перебували діти та співробітники дошкільного закладу.



«На цей момент усіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники», — зазначив Кулеба.



В ефірі телемарафону було озвучено інформацію Броварського управління поліції, згідно з якою загинуло троє людей. Також, як і раніше, повідомляють про п'ятьох постраждалих.



Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гелікоптер, який упав, призначений для потреб ДСНС, він виконував поставлені завдання.



Очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що вранці розбився вертоліт ДСНС.



«Через авіакатастрофу загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Загалом поки відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей», — написав Клименко.



Він уточнив, що серед загиблих — дев'ять осіб, які перебували на борту вертольота. 22 постраждалих, зокрема десять дітей, перебувають у лікарні.



Загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.



Пізніше в МВС повідомили про 18 жертв авіакатастрофи. Серед загиблих — троє дітей. Кількість постраждалих зросла до 26 осіб. О 10:30 стало відомо про 29 постраждалих, серед них — 15 дітей.



За уточненою інформацією, зазначили в МВС, загиблих — 16.

Дитсадок у Броварах

Тимошенко також уточнив, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з «гарячих» точок. У вертольоті перебувало дев'ять осіб, усі вони загинули. Решта загиблих — діти й дорослі на території дитсадка.



Ігнат, зі свого боку, наголосив, що про причини трагедії говорити рано. На дослідження обставин, за його словами, потрібен час, «це буде не за один-два дні».

У ДСНС заявили, що пожежу локалізували й загасили.