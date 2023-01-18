У Броварах упав вертоліт, горить дитсадок: Є загиблі та постраждалі

Бровари. Фото: «Магнолія ТВ»

У Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт або безпілотник. Про це повідомляють очевидці.



Місцеві жителі кажуть, що чули вибух, після чого в дитсадку почалася пожежа, околиці в диму. У садочку були діти. На місці працюють спецслужби.



У Telegram публікують кадри з місця подій.

Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.



«З'ясовуємо дані про постраждалих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці», — уточнив він.



Прессекретарка київської поліції Ірина Прянішнікова в коментарі «Суспільному» повідомила, що проводиться евакуація. За даними поліції, відомо про п'ятьох постраждалих, також є загиблі.

«Магнолія ТВ» пише, що, попередньо, вертоліт зачепив дитсадок, після чого впав біля багатоповерхівки.



Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба поінформував, що в Броварах поруч із дитсадком і житловим будинком упав вертоліт. У цей час у садочку перебували діти та співробітники дошкільного закладу.



«На цей момент усіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники», — зазначив Кулеба.



В ефірі телемарафону було озвучено інформацію Броварського управління поліції, згідно з якою загинуло троє людей. Також, як і раніше, повідомляють про п'ятьох постраждалих.



Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гелікоптер, який упав, призначений для потреб ДСНС, він виконував поставлені завдання.