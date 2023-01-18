У Броварах упав вертоліт поруч з дитсадком: загинуло керівництво МВС і діти

Бровари. Фото: «Магнолія ТВ»

У Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт з керівництвом міністерства внутрішніх справ на борту. У цей час у садочку перебували діти та співробітники дошкільного закладу.



Загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Всього у вертольоті перебувало 9 осіб, всі вони загинули. Також є загиблі й постраждалі серед людей, які були у дитсадку та поруч.



Оновлено. За інформацією ДСНС на 15:00, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих, з них 1 дитина та 9 людей, що перебували на борту.



Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), інформація щодо госпіталізованих до лікарень уточнюється. Пошуково-рятувальні роботи тривають.



Раніше відомство називало вищі цифри: 17 загиблих, з них 4 дитини.



Місцеві жителі кажуть, що чули вибух, після чого в дитсадку почалася пожежа, околиці в диму. У садочку були діти. На місці працюють спецслужби.

«Магнолія ТВ» пише, що, попередньо, вертоліт зачепив дитсадок, після чого впав біля багатоповерхівки.



Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гелікоптер, який упав, призначений для потреб ДСНС, він виконував поставлені завдання.

Дитсадок у Броварах

Заступник голови Осісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з «гарячих» точок.



Ігнат, зі свого боку, наголосив, що про причини трагедії говорити рано. На дослідження обставин, за його словами, потрібен час, «це буде не за один-два дні».