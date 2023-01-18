За добу ЗСУ знищили близько 100 російських десантників на Луганщині — Гайдай

За минулу добу російські війська втратили на Луганщині близько 100 осіб особового складу серед десантників та кілька одиниць важкої техніки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розповів, що окупанти продовжують підвозити нові резерви на Сватівський і Кремінський напрямки. За даними Гайдая, біля Кремінної російські війська намагаються контратакувати.



Весь берег річки Красна, за даними Луганської ОВА, замінований, а російські війська перекидають свою техніку на інший берег, щоб вести оборону звідти.

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