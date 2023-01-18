83 рази за минулу добу війська РФ атакували Херсонську область

Російські окупаційні війська 83 рази за минулу добу атакували Херсонську область. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Регіон, за його даними, обстрілювався армією РФ з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

«Херсон росіяни обстріляли 26 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки», - розповів Янушевич.

Також він зазначив, що минулої доби через російські обстріли на Херсонщині 4 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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