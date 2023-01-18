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Армія РФ 34 рази за минулу добу атакувала Донецьку область

18 січня 2023, 10:55

Армія РФ 34 рази за минулу добу атакувала Донецьку область

Армія РФ 34 рази за минулу добу атакувала Донецьку область. Фото: Поліція Донецької області Армія РФ 34 рази за минулу добу атакувала Донецьку область. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупанти за минулу добу 34 рази атакували територію Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

З авіації, РСЗВ «Град», артилерії, танків та мінометів армія РФ обстріляла 12 населених пунктів регіону. Атаковані міста Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, села Времівка, Дружба, Карлівка, Кліщіївка, Новий Комар, Іванівське, Орлівка, Сєверне, Тоненьке.

Зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об'єктів Донецької області – 11 приватних будинків, адміністративну будівлю, господарську споруду.

Зазначається, що по селу Времівка армія РФ завдала авіаудару. По Авдіївці окупанти вдарили 14 разів.

Поранення людини зафіксовано у селі Орлівка - окупанти обстріляли приватний будинок. Також стало відомо про травму мешканця Бахмута за 16 січня.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 38 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 35 692 особи, серед них 5248 – діти, 2022 – люди з інвалідністю.

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