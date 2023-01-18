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Кириленко: У Соледарській громаді — напружена ситуація

18 січня 2023, 11:55

Кириленко: У Соледарській громаді — напружена ситуація

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області цієї ночі російські сили продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку одна людина поранена в Орлівці Очеретинської громади, у селі пошкоджено шість приватних будинків. Ще три будинки пошкоджено в Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара.

На Лисичанському напрямку гучно було в Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано близько 20 «прильотів» по Торському та Зарічному.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено двох мирних жителів.

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