Зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі України

Споживання електроенергії в Україні прогнозується дещо менше, ніж учора, чому сприяє потепління. Про це повідомили в «Укренерго», відзначивши, що зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання.



«Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.», - повідомили в компанії і нагадали, що в результаті російських ракетних і дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) і високовольтну мережу. Зазначається, що внаслідок останньої атаки України військами РФ суттєво пошкоджено кілька енергоблоків теплових електростанцій.

Через їх перевищення лімітів споживання електроенергії аварійні відключення вже застосовані у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України.



За інформацією «Укренерго», в районі бойових дій у Харківській області та на Донбасі є пошкодження у мережах обленерго.

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