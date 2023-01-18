У Росії готуються до нової хвилі мобілізації — ГУР МОУ

У РФ готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення «центральних регіонів».



Розвідники розповіли, що на підприємства російської столиці прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників, такі заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Також у ГУР МОУ зазначили, що найбільший інтерес військкомів РФ викликають чоловіки 40-55 років, які відслужили термінову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

За даними ГУР МОУ, посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян, зокрема, мігрантів із колишніх республік СРСР. Чоловікам призовного віку, які звертаються до органів влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Як розповіли розвідники, після цього питання надання російського громадянства вирішується автоматично.

«Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь збройних сил РФ. У Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб», - розповіли у Головному управлінні розвідки України.

13 січня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що РФ намагається створити двомільйонну армію.