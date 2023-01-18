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Допомога дітям Святогірська: теплий одяг, рюкзаки та планшети, канцелярські набори

18 січня 2023, 22:34

Допомога дітям Святогірська: теплий одяг, рюкзаки та планшети, канцелярські набори

Допомога дітям Святогірська: теплий одяг, рюкзаки та планшети, канцелярські набори

Гуманітарні організації привезли подарунки для дітей Святогірська. Про це розповіла координатор благодійного фонду «‎Слов'янське серце»‎ Анастасія Горбачова.

Діти, які мешкають у Святогірській громаді, отримали у подарунок теплі піжами, іграшки, солодощі, канцелярські набори, рюкзаки та планшети. Це стало можливим завдяки спільній роботі фонду «Слов'янське серце» та гуманітарних організацій.

Фонд засновано у 2014 році, волонтери та активісти допомагали тим, хто залишив Донецьку та Луганську область у зв'язку з початком російської агресії на сході України. У 2022 році сам фонд був змушений залишити місто у зв'язку з бойовими діями, проте співробітники продовжують допомагати нужденним.

«‎Ми робимо все можливе і шукаємо всі можливі ресурси ... щоб не залишилися віч-на-віч зі своєю бідою»,говорить Гарбачова.

Будівлю та територію, на якій розміщується офіс фонду, обстрілялі російські військові. Незважаючи на руйнування, співробітники фонду планують зайнятися відновленням будівлі вже навесні цього року.

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