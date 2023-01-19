Армія РФ вдарила «Градами» та важкою артилерією по Нікопольщині. Фото: Валентин Резніченко

Вночі російська армія вдарила РСЗВ «Град» та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Понад 30 російськими снарядами окупанти вдарили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. За попередньою інформацією Резніченка, люди не постраждали.

«Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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