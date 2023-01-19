Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста

З Ростовської області РФ у бік окупованого Донецька армія РФ рухається старою трасою Донецьк-Новоазовськ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, встановлено, що всі колони техніки у напрямку Донецька тепер об'їжджають Маріуполь, і зі входу з Ростовської області одразу рухаються в Донецьк по старій трасі Донецьк-Новоазовськ.



«Основну ремонтну базу переміщено з Маріуполя в одне з приморських селищ через спрощену логістику. Повідомляють про ремонт не менш 50 танків Т62м, 10 САУ Акакція та одного Солнцепека протягом двох минулих тижнів», — додав Андрющенко.

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