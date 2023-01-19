В Україні заочно судитимуть трьох «регіоналів», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині

Трьом представникам «Партії регіонів», які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру, загрожує ув'язнення за співпрацю з Росією. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«На початку повномасштабної війни вони запропонували окупантам допомогу. За це їх призначили керівниками так званої "адміністрації Старобільського району ЛНР". Колаборанти виконували завдання Москви для поширення кремлівського режиму та придушення партизанського руху», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, обвинувачені беруть участь у створенні окупаційних органів на території захопленого району, зокрема, так званих митних постів та підрозділу «МВС ЛНР».



Крім того, 12 травня минулого року колаборанти з нагоди «Дня Росії» організували підняття триколору на центральній площі Старобільська.



СБУ зібрала докази злочинної діяльності регіоналів. Ним оголосили підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, а також за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. Наразі обвинувальні матеріали направлені до суду. Зловмисників оголошено у розшук.



Колаборантам загрожує до 15 років за ґратами із конфіскацією майна.