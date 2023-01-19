Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

В Україні заочно судитимуть трьох «регіоналів», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині

19 січня 2023, 14:50

В Україні заочно судитимуть трьох «регіоналів», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині

Трьом представникам «Партії регіонів», які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру, загрожує ув'язнення за співпрацю з Росією. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«На початку повномасштабної війни вони запропонували окупантам допомогу. За це їх призначили керівниками так званої "адміністрації Старобільського району ЛНР". Колаборанти виконували завдання Москви для поширення кремлівського режиму та придушення партизанського руху», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачені беруть участь у створенні окупаційних органів на території захопленого району, зокрема, так званих митних постів та підрозділу «МВС ЛНР».

Крім того, 12 травня минулого року колаборанти з нагоди «Дня Росії» організували підняття триколору на центральній площі Старобільська.

СБУ зібрала докази злочинної діяльності регіоналів. Ним оголосили підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, а також за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. Наразі обвинувальні матеріали направлені до суду. Зловмисників оголошено у розшук.

Колаборантам загрожує до 15 років за ґратами із конфіскацією майна.

Ще за темою

Місця
Старобільськ
Організації
СБУ
Інше
колабораціонізм

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
23:35
Головні події в окупації 17 січня
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
Всі новини
15:44
Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків
15:36
Херсон частково знеструмлено після обстрілів – голова обладміністрація
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
15:21
На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець
15:09
У МЗС України дякують Європарламенту за резолюцію про спецтрибунал для керівництва РФ
14:58
Очільник Євроради поспілкувався з військовими в реабілітаційному центрі в Києві
14:50
В Україні заочно судитимуть трьох «регіоналів», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині
14:30
Є серйозні опіки: У лікарні після падіння гелікоптера в Броварах перебувають 16 осіб
14:25
У Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах
14:18
Прикордонники показали, як знищили групу піхоти окупантів під Соледаром
13:42
Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу за злочини агресії проти України
13:31
Тимошенко можуть найближчим часом звільнити з Офісу президента — Гончаренко
13:00
«Київ був би взятий»: Убитий СБУ банкір попередив військову розвідку про наступ РФ, пише WSJ
12:46
Через несправність російського МіГ-31К у Білорусі пролунав вибух — «Беларускі Гаюн»
12:38
Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги
Всі новини
ВІДЕО
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30
Лиман. Скріншот Ситуація у Святогірську та Лимані: Що відбувається на півночі Донецької області
17 січня, 23:36

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама