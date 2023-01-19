Херсон частково знеструмлено після обстрілів – голова обладміністрація

Частина Херсона залишилася без енергопостачання внаслідок обстрілу з боку російських окупантів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Часткове відключення електроенергії у Херсоні через обстріли! У зв'язку з ударами армії РФ було відключено від електропостачання понад 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів», - йдеться у повідомленні.



Російські військові за минулу добу обстріляли коледж на Херсонщині, два дитсадки на Харківщині та Донбасі, а також завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту Донецької області.