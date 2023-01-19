Окупанти вдарили по житловому кварталу в Херсоні: В ОВА показали наслідки

Центр Херсона знову опинився під атакою російських окупантів. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



За його словами, окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ.



«Поруч немає жодного військового об'єкта, тільки житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися боєприпаси, що не розірвалися. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння ліквідовано, снаряди прибрано», — повідомив Янушевич.



Він уточнив, що в одному з будинків, який постраждав від російського обстрілу, вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їх перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.