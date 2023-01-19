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Головні події в окупації 19 січня

19 січня 2023, 23:43

Головні події в окупації 19 січня

Політика

Іран не визнає анексію Криму, Луганської та Донецької областей України, а також не підтримує війну, розв'язану Росією.

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив Юрій Сироватко із «посади» так званого міністра юстиції. Виконувачем обов'язків став Олексій Шамов.

Економіка

Бюджет угруповання «ДНР» на 2023 рік становитиме 196 млрд 151 млн 430,4 тисяч рублів (285 млн доларів). Зазначається, що «частина фінансування» надійде із російської федеральної казни.

Суспільство

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що слідом за Рубіжним та Лисичанськом російські війська закривають в'їзд та виїзд до Сєвєродонецька.

Виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації Лисичанська Андрій Скорий в ефірі Першого каналу визнав, що в'їзд до Лисичанська здійснюється лише за умови перевірки особистих документів.

У морзі в окупованому Луганську працювали люди, які симпатизували ЗСУ, заявив засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. За його словами, зараз «ситуація під контролем».

Бойові дії

Євген Пригожин заявив про захоплення села Кліщіївка під Бахмутом Донецької області. У свою чергу, Генштаб Збройних сил України в щоденному ранковому зведенні писав, що атака на Кліщіївку вчора була відбита.

В окупованому Золотому-4 Луганській області чоловік підірвався на міні. Його госпіталізували до Стаханівської лікарні.

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