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Армія РФ 90 разів била по Херсону та області: Є загиблий і поранені

20 січня 2023, 09:46

Армія РФ 90 разів била по Херсону та області: Є загиблий і поранені

Російські окупанти за минулу добу 90 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА. Херсон російська армія обстріляла 19 разів: били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Минулої доби через російську агресію загинула одна людина, троє мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості», — поінформував Янушевич.

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