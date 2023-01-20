Окупанти змінили тактику переміщення техніки у районі Маріуполя

За для переміщення своєї військової техніки окупанти обрали нову тактику, щоб уникнути фіксації в захопленому військами РФ Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Тепер на Бердянський напрям активне переміщення проводиться вночі у комендантську годину», - написав він.



Андрющенко також зазначив, що на Донецький напрямок техніка РФ переміщається огинаючи Маріуполь.



«Однак, спостерігаємо перекидання військових з Бердянського напряму на Донецькій через місто. Вчора близько 20 вантажівок з живою силою та БК через місто з Бердянського напряму на Донецькій», - розповів радник мера Маріуполя.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.