Окупанти змінили тактику переміщення техніки у районі Маріуполя

За для переміщення своєї військової техніки окупанти обрали нову тактику, щоб уникнути фіксації в захопленому військами РФ Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Тепер на Бердянський напрям активне переміщення проводиться вночі у комендантську годину», - написав він.
Андрющенко також зазначив, що на Донецький напрямок техніка РФ переміщається огинаючи Маріуполь.
«Однак, спостерігаємо перекидання військових з Бердянського напряму на Донецькій через місто. Вчора близько 20 вантажівок з живою силою та БК через місто з Бердянського напряму на Донецькій», - розповів радник мера Маріуполя.
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