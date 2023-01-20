На Херсонщині під обстріл потрапило авто поліції: Один загиблий і четверо поранених

У Херсонській області під обстріл потрапив автомобіль поліції. Один поліцейський загинув, ще четверо важко поранені. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.



«19 січня під час ворожого обстрілу деокупованої території Бериславського району окупанти обстріляли зі ствольної артилерії автомобіль миколаївських поліцейських спецпризначенців батальйону "Тавр". Юрій Хижинський загинув на місці. Ще четверо його колег дістали численні осколкові травми, за життя одного з поліцейських нині борються лікарі», — ідеться в повідомленні.

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