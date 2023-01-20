Війська РФ за минулу добу 39 разів обстріляли Донецьку область

Російські окупанти за добу зруйнували 22 цивільні об'єкти на Донеччині. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 39 ударів військ РФ по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є вбиті та поранені мирні жителі.



Обстріляні окупантами 18 населених пунктів - міста Авдіївка, Курахове, Білозерське, Лиман, Бахмут, Торецьк, Селидове, смт Велика Новосілка, села Веселе, Красногорівка, Времівка, Максимільянівка, Нескучне, Карлівка, Новосілка, Іванівське, Шевченко, Ласточкине.

Російська армія вдарила по регіону із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено 22 цивільні об'єкти Донецької області за добу – 16 житлових будинків, школа, господарські будівлі, гараж, автобус, автомобіль.

«Три ракети «С-300» російські війська спрямували на Покровський район. Дві з них влучили по житловому сектору міста Білозерське, руйнувань зазнали 6 багатоповерхових будинків і школа. Один удар прийшовся на Селидове – пошкоджено 2 приватні оселі. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали», - розповіли правоохоронці.

Сімнадцять разів із «Градів» та артилерії війська РФ вдарили по Авдіївці.

Зі «Смерчів» окупанти, за даними поліції, били по Лиману, поцілили в житловий будинок і транспорт. Артилерією обстріляли село Максиміліанівка, вбили та поранили у населеному пункті цивільних мешканців.

«В результаті ворожих атак маємо загиблого у Бахмуті та травмованого в селі Іванівське. Також внаслідок підриву на ворожій мині у селищі Дробишеве загинуло 2 людини», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 119 осіб, із початку обов'язкової евакуації – понад 35 930 осіб, серед них 5280 – діти, 2032 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.