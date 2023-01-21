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Головні події в окупації 21 січня

21 січня 2023, 23:00

Головні події в окупації 21 січня

Суспільство

Отримати медичну допомогу на підконтрольній Росії частині Луганської області звичайній людині стало не так просто. Якщо непокоїть кашель, потрібна планова операція чи просто треба перевірити стан здоров'я, то доведеться чекати, адже у пріоритеті — російські військові. Про ситуацію з медициною у непідконтрольній Україні Луганщині – у відео наших журналістів.

Обстріли у Бахмуті не припиняються, як і штурм з боку російських військ. При цьому близько 9 тисяч місцевих жителів продовжують перебувати у населеному пункті. У місті гуманітарна катастрофа, його просто «стирають на порошок». Цивільні виживають переважно за рахунок гуманітарної допомоги, яку привозять волонтери з різних країн.

Чи могли б жителі окупованого Донецька сказати, що 2022 рік був найгіршим у їхньому житті? Ми запитали їх про це, а також про те, чим їм запам'ятався 2022, які емоції вони відчували і відчувають найчастіше зараз? Чого чекають донеччани від 2023 року — у новому відео «Новин Донбасу».

У район Соледара на Донеччині приїхав гуманітарний конвой ООН.

У російському Ангарську Іркутської області на території нафтобази спалахнули бензовоз та залізничні цистерни з паливом. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МНС. Їх планували відправити окупаційним військам.

Бойові дії

На Запоріжжі російські війська здійснюють уже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади.

У Кіровському районі Донецька під час обстрілу загинув чоловік.

Новини Донбасу у відеоформаті: 

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