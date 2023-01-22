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Російські війська обстріляли міста Донецької області

22 січня 2023, 11:08

Російські війська обстріляли міста Донецької області

Російська артилерія за минулу добу здійснила обстріл низки населених пунктів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Він розповів, що станом на ранок, 22 січня, на Волноваському напрямі зафіксовано артобстріли Вугледару та околиць міста. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку росіяни активно стріляли Авдіївкою. Напередодні ввечері вони здійснили 2 обстріли з «Градів», вночі тривали хаотичні артобстріли, а до ранку місто зазнало масованого артобстрілу. Наслідки встановлюються.

Також уночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади. Там без жертв.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Бахмуті.

Напружена ситуація зберігається в Соледарській громаді — тривають обстріли Парасковіївки та околиць Соледара.

На Лисичанському напрямі було голосно у Сіверській та Званівській громадах – без постраждалих.

2 мирних мешканців Донбасу отримали поранення за минулу добу.

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