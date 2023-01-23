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Армія РФ за минулу добу поранила чотирьох мирних жителів Донецької області

23 січня 2023, 08:45

Армія РФ за минулу добу поранила чотирьох мирних жителів Донецької області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було поранено четверо мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Троє цивільних було травмовано російськими снарядами в Бахмуті, і один в Авдіївці.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1316 мирних жителів. 2876 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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