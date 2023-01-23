Втрати окупантів від вибуху в Кадіївці налічують не один десяток людей — Гайдай

Від вибуху в будівлі, де проживали російські військові у Кадіївці Луганської області, загинув не один десяток окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, у зруйнованій вогнем будівлі на окупованій частині сходу України проживали «кадировці».



Також Сергій Гайдай розповів, що незважаючи на щільне мінування окупаційними військами лісу навколо Кремінної, ЗСУ щодня рухаються вперед, а українська армія зберігає вогневий контроль над трасою «Сватово-Кременна», через що логістика армії РФ в районі «значно порушена». За оцінкою Гайдая, деокупація Луганщини дається важко, оскільки російські війська кидають у бій резерви.

«Загалом, росіяни радіють, коли потрапляють у полон, бо залишаються живими після бою і знають, що ставлятимуться до них нормально», - написав Сергій Гайдай.

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