Армія РФ обстріляла суднобудівний завод та житлові будинки в Херсонській області

Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби, Херсон був атакований чотири рази. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Регіон окупанти обстрілювали з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

За даними Янушевича, війська РФ вдарили по суднобудівному заводу та по житловим будинкам.

«Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості», - написав голова Херсонської ОВА.

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