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ЗМІ дізналося про розміщення ППО біля резиденції Путіна на Владаї

23 січня 2023, 11:05

ЗМІ дізналося про розміщення ППО біля резиденції Путіна на Владаї

ЗМІ дізналося про розміщення ППО біля резиденції Путіна на Владаї

Систему протиповітряної оборони помітили в Новгородській області Росії недалеко від резиденції президента Володимира Путіна на Валдаї. Про це повідомило російське видання «Агентство».

Журналісти отримали від жителя міста Валдай у Новгородській області знімок, зроблений у селі Ящерово минулого тижня, на фотографії розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімку, був розміщений в поселенні «кілька тижнів тому». На фото, ймовірно, зображено комплекс «Панцир-С1». Такі комплекси в останні дні були помічені в центрі Москви і в Підмосков'ї.

«Агентство» зробило висновок, що система ППО з'явилася в Ящерове невдовзі після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни — перша атака на авіабази під Рязанню і в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.

Жителі Ящерово та сусідніх сіл, з якими зв'язалися журналісти, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного зі співрозмовників, комплекс не стоїть без справи — він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно знаходяться поруч, антена РЛС обертається.

Ящерово — одне з двох найближчих сіл до резиденції президента Росії, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерово до місць земель резиденції Путіна трохи більше шести кілометрів по прямій.

Від Ящерово до місць земель резиденції Путіна трохи більше шести кілометрів за прямою. «Вона більше відома як місце особистого дозвілля Путіна, його близьких та друзів. Туди, згідно з численними свідченнями, на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там ж Путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями», — стверджують журналісти.

За інформацією джерел «Агентства», Путін буває на Валдаї «дуже часто», «він любить» це місце.

Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до Путіна люди на кшталт офіцерів ФСО та керівників управління справами презідента. Жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає, зазначає ЗМІ.

«Агентство» робить висновок, що найбільш вірогідним об'єктом для захисту установками ППО «Панцир-С1», які в останні дні були помічені на будинках у центрі Москви і на невеликому віддаленні від підмосковного Рублівського шосе, є президент РФ Володимир Путін і його близькі.

Bloomberg з посиланням на неназваних російських чиновників писало, що російська влада розгорнула системи протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників на військові аеродроми в центрі країни.

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