Армія РФ атакувала за добу 9 населених пунктів Донецької області

Російські війська атакували Донецьку область 24 рази за минулу добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 24 ударів по Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.



Обстріляно армією РФ 9 населених пунктів - Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Новоолександрівка, Антонівка, Орлівка, Стара Миколаївка, дванадцять разів атакували Авдіївку.

Війська Росії обстрілювали Донеччину з ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено за добу 12 цивільних об'єктів - 8 житлових будинків, господарські будівлі, автомобіль.

Двома ракетами російська армія вдарила по Краматорську. З «Градів» та артилерії загарбники стріляли по Авдіївці, травмували мирного мешканця. А з реактивної артилерії окупанти обстріляли Бахмут, поцілили у 3 приватних будинка, є поранені мирні жителі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 81 особа, з початку обов'язкової евакуації – понад 36 470 осіб, серед них 5315 – діти, 2037 – люди з інвалідністю.

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