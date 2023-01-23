На сході України ЗСУ збили два літаки, вертоліт та ракети окупантів

Сьогодні в небі на сході України ЗСУ збили шість повітряних цілей, у тому числі два літаки та вертоліт армії РФ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», - розповіли військові.

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