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На сході України ЗСУ збили два літаки, вертоліт та ракети окупантів

23 січня 2023, 16:50

На сході України ЗСУ збили два літаки, вертоліт та ракети окупантів

Сьогодні в небі на сході України ЗСУ збили шість повітряних цілей, у тому числі два літаки та вертоліт армії РФ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два  російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», - розповіли військові.

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