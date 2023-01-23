У Херсонській області під час обстрілу загинула людина

У селищі Антонівка Херсонської області під час обстрілу загинула людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Російські снаряди влучили у будівлю у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни – у дворі загинув чоловік. Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирних жителях», - йдеться у повідомленні.



Російські окупанти минулої доби 25 разів обстріляли територію Херсонської області, Херсон був атакований чотири рази. Війська РФ вдарили по суднобудівному заводу та житлових будинках.