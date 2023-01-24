Російські військові евакуюють свої сім'ї з окупованого Луганська — ЗСУ

Протягом 10 днів, в окремих населених пунктах Луганської област, відзначається зменшення кількості особового складу армії РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



«До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу», — розповіли військові.

За наявною інформацією Генштаба ЗСУ, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил Росії.

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