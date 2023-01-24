Окупанти за добу зруйнували 21 цивільний об'єкт Донецької області. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 30 російських вогневих атак території Донецької області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є вбиті та поранені мирні жителі.



Обстріляно окупантами 14 населених пунктів регіону, міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Времівка, Іверське, Новопокровське, Парасковіївка, Орлівка, Богатир, Розлив.

Російські війська били по регіону ракетами, «С-300», а також «Градами», «Ураганами», артилерією, мінометами, танками.

Знищено та пошкоджено за добу 21 цивільний об'єкт Донецької області – 14 житлових будинків, школа, фермерське господарство, цехи заводу, лінія електропередач, газопровід, гараж.

Трьома ракетами«С-300» армія РФ обстріляла Краматорський район. Два снаряди поцілили у Краматорськ, зруйновано приватний будинок та цехи заводу. Одна ракета влучила у школу у селі Іверське. В усіх випадках інформація про жертв не надходила.

«З «Ураганів» окупанти вдарили по Дружківці, пошкоджено приватну оселю, люди не постраждали. «Градами» російські війська накрили Часів Яр. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних будинків та об’єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені цивільні мешканці», - розповіли правоохоронці. Інформація про жертви та пошкодження поліцейським не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів військами РФ було вбито людину в Новопокровському та поранено людей у Кураховому та Парасковіївці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 71 особа, з початку обов'язкової евакуації – понад 36 540 осіб, серед них 5327 – діти, 2038 – люди з інвалідністю.

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