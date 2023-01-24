У Бердянську вибухнув автомобіль

В окупованому Бердянську вдень вибухнув автомобіль. Про це повідомив член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.



«На вулиці Руденка біля школи №5 підірвано автомобіль "ВАЗ", що належить місцевій підприємниці Валентині Мамай, яка, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі. На місці працюють правоохоронні органи та співробітники МНС», — заявив Рогов.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, Валентина Мамай не загинула через вибух. Зараз вона перебуває в лікарні. За його словами, жінка брала участь в організації «референдуму», допомагаючи окупантам.



Як зазначають українські Telegram-канали, Валентина Мамай — власниця притулку для тварин — однією з перших почала контактувати з окупантами.



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