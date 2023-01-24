Кінець «леопардової блокади»: Німеччина ухвалить рішення щодо танків Leopard 2 для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Про це повідомляє Spiegel.



За даними видання, йдеться принаймні про одну роту — 14 одиниць за стандартами НАТО — Leopard 2A6. Німецькі танки мають надійти зі складів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені додаткові танки із запасів, які має німецька промисловість.



Рішенню Берліна, вочевидь, передували інтенсивні багатоденні консультації з союзниками, особливо США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що хоче постачати Україні бойові танки тільки у співпраці з іншими країнами.



Пізніше з'явилося офіційне повідомлення на тему. Кінець «леопардової блокади» — таким словосполученням анонсовано на сайті Бундестагу розгляд питання про постачання німецьких танків Україні. Зазначається, що тема буде розглянута завтра, 25 січня, на прохання парламентської групи ХДС/ХСС.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив після п'ятничної конференції в «Рамштайні», що серед союзників немає єдиної думки щодо передачі танків. Пісторіус також сказав, що є вагомі причини за і проти постачання німецьких бойових танків.



Україна вже кілька місяців вимагає від партнерів танки Leopard-2. В останні кілька тижнів на Заході посилилися побоювання, що навесні Росія може почати новий наступ. Тоді ЗСУ могли б використати важкі бойові танки в поєднанні з легшими моделями бронетехніки, які вже були обіцяні, щоб відбити атаку або перейти в наступ самим.