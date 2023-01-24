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Головні події в окупації 24 січня

24 січня 2023, 23:32

Головні події в окупації 24 січня

Політика

Окупанти змінили голову окупаційної адміністрації Маріуполя. Ним став екс-начальник міліції міста Олег Моргун.

Економіка

Маріупольські комбінат «Азовсталь» та завод Ілліча вже ніколи не функціонуватимуть у колишньому режимі. Як заявила директорка федеральної автономної установи «Роскапстрой» Юлія Максимова, це нерентабельно.

Суспільство

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) організовує на окупованих українських територіях виправні колонії.

У Бердянську вдень вибухнув автомобіль місцевої підприємиці Валентини Мамай. Жінка перебуває у лікарні. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, вона брала участь в організації «референдуму», допомагаючи окупантам.

Окупанти відкриють два нові контрольно-пропускні пункти на непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону з Ростовською областю. А також розширять наявний КПП «Успєнка».

Бойові дії

В ході обстрілів отримали поранення троє людей у селищі Володимирівка під Волновахою, двоє співробітників локомотивного депо в Іловайську. У селищі Олександрівка під Донецьком загинула одна людина.

Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області зазначається зменшення кількості особового складу противника.

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