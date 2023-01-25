Росія готується до нової хвилі агресії, попередив Зеленський

Росія готується до нової хвилі агресії, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Росія готується до нової хвилі агресії — з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Нині окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше», — сказав він.



За словами Зеленського, «щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії». «А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії», — наголосив глава держави.



Це необхідно, сказав він, «щоб настільки, по можливості, не допустити нових російських злочинних дій Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами».