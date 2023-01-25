У РФ мобілізують на війну депортованих з України чоловіків, у тому числі й ув'язнених

У РФ почали мобілізувати українських чоловіків, яких раніше депортували з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання», - про це йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують вербувати ув'язнених громадян України, які були примусово вивезені до російських місць позбавлення волі. У Краснодарі, за даними Луганської ОВА, активно вербують таких ув'язнених у ПВК «Вагнера», найактивніше тих, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

«Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків», - розповіли в адміністрації.

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