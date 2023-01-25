ЗСУ зняли на відео знищення колони армії РФ у районі села Водяне

Морські піхотинці розбили штурмову колону російських окупаційних військ на Донеччині. Відео удару по армії РФ опублікувала 36-а бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського.



Зазначається, що військова операція проходила в районі села Водяне 15 січня.

На відео зафіксовано зокрема робота артилерії, ПТРК «Стугна-П», протитанкової МТ-12 «Рапіра» та безпілотників, які скидали боєприпаси на окупантів.

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