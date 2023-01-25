Путін підтримав ідею відправити студентські будзагони на окуповані території

Російський президент Володимир Путін підтримує ідею щодо залучення студентських будзагонів для робіт на захоплених територіях в Україні. Про це він заявив на зустрічі зі студентами, яку транслювали на «Соловйов LIVE».



До Путіна із запитанням звернувся студент, який брав участь в оформленні меморіалу на кургані Савур-Могила в Шахтарському районі Донецької області. Він запропонував провести на захоплених окупантами частинах Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей — «студентське будівництво».



«Ідея хороша... Звичайно, затребувані студзагони й з відновлення територій, про які ви сказали. Єдине, що мене зупиняє, щоб розгорнути це широко, — це питання безпеки... Ситуація поки складна на багатьох територіях», — зазначив російський президент.



Раніше Путін назвав ще одну мету війни проти України. Нібито, це захист Росії.



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