Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

Питання про вихід українських сил із Бахмута Донецької області не стоїть, ситуація там контрольована. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.



«Це дивно, щоб зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам», - сказав він.



Ковальов додав, що поки в місті «є можливість українським військовим оборонятися та тримати територію, вони там залишатимуться».



Він зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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