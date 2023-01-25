Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Головні події в окупації 25 січня

25 січня 2023, 23:00

Головні події в окупації 25 січня

Суспільство

ЄСПЛ визнав дату початку російської окупації на Донеччині з 11 травня 2014 року.

Російський президент Володимир Путін підтримує ідею щодо залучення студентських будзагонів для робіт на захоплених територіях в Україні.

У Горлівці окупаційна адміністрація погрозами змушує місцевих жителів отримати паспорти Росії.

Цвинтар у станиці Бакинського Краснодарського краю РФ, на якому ховають убитих в Україні найманців ПВК «Вагнера», за два місяці збільшився у сім разів.

Бойові дії

Українські війська вийшли з міста Соледар Бахмутського району Донецької області, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Волонтери з Великобританії Крістофер Перрі та Ендрю Бегшо загинули на початку січня під час інтенсивних боїв за Соледар між українськими та російськими військами під час спроби «гуманітарної евакуації».

Житель селища Олександрівка на західній околиці Донецька зазнав поранення внаслідок обстрілу.

Угруповання «ЛНР» заявило про обстріл Рубіжного. Стверджується, що під удар потрапив придорожній готель. Не виключено, що у будівлі готелю базувалися російські військові, що й спричинило удар. Українська сторона інформацію наразі не коментувала.

Новини Донбасу у відеоформаті: 

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головні події в окупації 25 січня
22:05
«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
16:20
У Криму по ТБ показали виступ Зеленського
15:44
Путін підтримав ідею відправити студентські будзагони на окуповані території
15:15
Горлівку повністю знеструмлено, заявили у «ДНР»
15:03
«ДНР»: Донеччанин отримав поранення під час обстрілу
12:00
Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні — Гайдай
10:32
«ДНР» повідомила, скільки людей постраждали від обстрілів за добу
09:27
У РФ мобілізують на війну депортованих з України чоловіків, у тому числі й ув'язнених
23:32
Головні події в окупації 24 січня
20:40
Росія вирішила організувати в окупації виправні колонії
16:42
У Бердянську вибухнув автомобіль
16:15
Пряме влучення снаряда: У селищі під Донецьком загинув чоловік
16:14
У передмісті Маріуполя прогриміли вибухи та працювала система ППО окупантів
Всі новини
23:24
У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ►
23:00
Головні події в окупації 25 січня
22:39
Російські війська намагаються прорвати українську оборону під Бахмутом та Вугледаром, йдуть важкі бої – Маляр
22:31
Нові подробиці розслідування про катастрофу рейсу MH17 розкажуть у лютому
22:05
«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного
21:36
Росія запустила дрони-камікадзе, повідомив голова Миколаївської ОВА Кім
21:31
У США немає підтверджень, що корупція в Україні торкнулася іноземної підтримки
21:25
США допоможуть Україні не лише танками Abrams – ЗМІ
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
19:19
Байден підтвердив передачу Україні 31 танка Abrams
18:37
Росармія атакувала Запоріжжя: зруйновано будинок, загинула жінка
18:08
ЄСПЛ визнав дату початку російської окупації на Донбасі
17:51
Шкода природним ресурсам України через вторгнення Росії з кожним місяцем зростає
17:28
Цвинтар ПВК «Вагнера» за два місяці збільшився у сім разів — The New York Times
17:23
США зроблять для України 31 танк Abrams – ЗМІ
Всі новини
ВІДЕО
У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ► У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ►
25 січня, 23:24
Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ► Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ►
24 січня, 22:59
Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранила чотирьох мирних жителів. Фото: Павло Кириленко Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів
24 січня, 12:57

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама