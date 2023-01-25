Головні події в окупації 25 січня

Суспільство



ЄСПЛ визнав дату початку російської окупації на Донеччині з 11 травня 2014 року.



Російський президент Володимир Путін підтримує ідею щодо залучення студентських будзагонів для робіт на захоплених територіях в Україні.



У Горлівці окупаційна адміністрація погрозами змушує місцевих жителів отримати паспорти Росії.



Цвинтар у станиці Бакинського Краснодарського краю РФ, на якому ховають убитих в Україні найманців ПВК «Вагнера», за два місяці збільшився у сім разів.



Бойові дії



Українські війська вийшли з міста Соледар Бахмутського району Донецької області, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.



Волонтери з Великобританії Крістофер Перрі та Ендрю Бегшо загинули на початку січня під час інтенсивних боїв за Соледар між українськими та російськими військами під час спроби «гуманітарної евакуації».



Житель селища Олександрівка на західній околиці Донецька зазнав поранення внаслідок обстрілу.



Угруповання «ЛНР» заявило про обстріл Рубіжного. Стверджується, що під удар потрапив придорожній готель. Не виключено, що у будівлі готелю базувалися російські військові, що й спричинило удар. Українська сторона інформацію наразі не коментувала.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.