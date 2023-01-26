Евакуація та доставка гумдопомоги тим, хто залишився: У поліції показали Бахмут

Під безперервними обстрілами екіпажі поліції «Білі янголи» проводять евакуацію місцевих мешканців із Бахмута, а також доставляють тим, хто залишився, — допомогу. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



«Зруйновані будинки та понівечені вулиці — так зараз виглядає Бахмут. Люди, які продовжують жити в цьому пеклі, перебувають під постійною опікою правоохоронців. Міжнародні волонтери надсилають місцевим жителям гуманітарні вантажі, а група "Білих янголів" доставляє їх населенню. Крім того, поліцейські займаються евакуацією і допомагають людям вижити в палаючому місті», — зазначили в поліції.





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