Окупанти вдарили по адмінбудівлі на Херсонщині, є загиблий і постраждалі

Зранку російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



Зазначається, що окупанти прицільним вогнем атакували адміністративну будівлю.



«За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула, троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна постраждала перебуває у важкому стані, лікарі борються за її життя. На місці працюють рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога», — поінформували в ОВА.