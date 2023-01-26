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Армія РФ вдарила ракетою по будівлі сільради на Херсонщині, є загиблий

26 січня 2023, 15:44

Армія РФ вдарила ракетою по будівлі сільради на Херсонщині, є загиблий

Армія РФ вдарила ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Фото: Олександр Вілкул Армія РФ вдарила ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Фото: Олександр Вілкул

Під час ракетної атаки російські війська вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради Херсонської області. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він розповів, що російським снарядом убито одного співробітника установи, чоловіка 1969 року народження.

«Четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Зараз наші лікарі у «тисячці» борються за її життя. Людмила обов'язково витримає», - написав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові знищили 47 ракет російської армії, запущених окупантами.

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