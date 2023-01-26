Головні події в окупації 26 січня

Суспільство



На окупованих територіях України 73 медичні установи отримують фінансування з українського бюджету для виплати зарплат медикам.



У Маріуполі з першого січня припинено виплату пенсій та інших виплат пенсіонерам, які не мають російських паспортів.



Бойові дії



Експерти МАГАТЕ зафіксували потужні вибухи поблизу Запорізької АЕС.



Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак.



Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вчора, 25 січня, у Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки російських військових. Раніше угруповання «ЛНР» повідомило, що по кількох будинках у Кремінній та Рубіжному було завдано ударів з РСЗВ HIMARS.



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення жінки та дитини у Петрівському районі Донецька.



Радник голови угруповання «ДНР» Ігор Кімаковський повідомив російським ЗМІ, що окупаційні війська нібито взяли під контроль трасу, що веде з Покровського до Вугледару, і займають нові позиції на підступах до міста. Командир батальйону «Схід» так званої «народної міліції ДНР» Олександр Ходаковський заявив, що у ситуації на фронті поблизу Вугледару немає «критичних змін».



Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин запросив колишнього бойовика угруповання «ДНР», ветерана ФСБ Росії Ігоря Гіркіна (Стрілкова) на фронт на окуповану територію Луганської області. У відповідь Гіркін заявив, що чекає на пропозиції не отримав не через ЗМІ, а через офіційних представників групи.



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